Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, как изменился мир после Второй мировой

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают как Россия, так и Украина. На ней, мол, должно произойти справедливое обсуждение всех предложений.

То есть дал понять, что "вертел" Глобальный саммит мира по украинской формуле, который планируется в Швейцарии в середине июня. Удивительного тут ничего нет. Понятно, что Китай помогает РФ, но предпочитает открыто не выступать ни за одну из сторон. Ему выгоднее наблюдать.

При этом опция войны КНР с Тайванем никуда не делась. И все процессы очень взаимосвязаны. И российско-украинская война, и обострение на Ближнем Востоке, и реакция на это США с Европой.

В то же время, у самого Китая вырисовались серьезные экономические проблемы. Руководство пытается государственными деньгами тушить все пожары, которые вспыхивают на внутреннем рынке. И рано или поздно это может привести к таким последствиям, что китайские лидеры решат – война является лучшим выходом из ситуации.

При этом – Китай это не РФ, не Иран. Страна специфическая, которой экспансия не свойственна. Огромная страна, живущая своим миром, своими проблемами. И нападение на Тайвань произойдет лишь в случае, если и внутри КНР, и в мире в целом всё пойдет по самому плохому сценарию. То есть будет экономическая катастрофа в Китае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке начнут выплескиваться, переходить в более глобальные, вовлекая в себя всё больше игроков.

И в таком случае Третья мировая станет официальной реальностью. Хоть фактически она уже идет. Просто изменился характер войны, если сравнивать с Первой и Второй мировыми. Мы живем совершенно в ином мире – глобализированном, компьютеризированном, ядерном. В мире, где возможно полное уничтожение всех и вся, чего ранее не было.

И понятно, что если Китай дернется на Тайвань, а США "впишется" за него, в воронку этого конфликта вовлекутся многие, как минимум, в Тихоокеанском регионе. Там полно как союзников, так и ненавистников КНР. И каждый внесет свою лепту…

А учитывая, что Китай имеет влияние на Северную Корею, при таком развитии событий она точно атакует Южную. И в конце концов запылает всё…

Думаю, Китай это понимает. Потому предпочитает не эскалировать. И выжидать.

К примеру, когда Тайвань сам упадет ему в руки после очередных выборов там или ослабления помощи со стороны США.