Китай допомагає Росії розвідданими, обладнанням та навіть паливом для ракет: деталі співпраці країн наводить Bloomberg

"Безмежна" дружба двох країн вже стурбувала не жарт США

Китай продовжує посилювати підтримку Росії. Москва отримує від Пекіну дані геопросторової розвідки для продовження терору проти України, а також оптику, обладнання та навіть паливо для ракет.

Зазначається, що Китай надав Росії ще мікроелектроніку та верстати для танків. Про це Bloomberg повідомили особи, знайомі з цим питанням.

"Китай посилив свою підтримку Російської Федерації, включаючи надання даних геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у війні проти України. Крім супутникових зображень військового застосування, Китай передає РФ мікроелектроніку та верстати для виробництва танків. Підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке використовуватиметься в ракетах, та розширення космічного співробітництва. Пекін встановив глибокий альянс із Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін та Володимир Путін назвали "безмежною" дружбою напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", — йдеться у матеріалі.

За даними іноземних журналістів, Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. Попри те, що США та Європейський Союз включили до списку санкцій кілька китайських фірм, які дозволили ці перекази, торгівля не демонструє ознак спаду.

Торгівля між двома країнами досягла рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Після відтоку західних виробників та численних раундів санкцій: "Китай став для Росії постачальником всього — від одягу до автомобілів. Водночас Росія збільшила експорт до КНР таких товарів, як вугілля та нафта. Підтримка Китаєм Росії особливо поглибилася останніми місяцями".

У США вже не на жарт стурбовані

Підтримка Китаєм Росії поглибилася в останні місяці, пише Bloomberg. Ба більше, за даними джерел, державний секретар Ентоні Блінкен цього тижня поінформував європейських союзників про масштаби та значення підтримки Китаю та про необхідність зробити більше для її скорочення.

Блінкен попросив союзників порушити проблему безпосередньо перед Китаєм і вжити заходів проти китайських юридичних осіб і компаній, сказала інша особа, знайома з обговореннями. За словами джерел, США та їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна та активізувати зусилля, щоб придушити підтримку Китаєм оборонної промисловості Росії.

Ці занепокоєння посилюються на тлі того, як Україні бракує снарядів та зброї, а зусилля союзників виявляються достатніми лише для стримування атак росіян, але не для наступу. Водночас Росія не відчуває браку ресурсів, адже змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран.

Видання також нагадало, що адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати Росії зброю, і наразі немає жодних ознак того, що вона це зробила.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай, за словами Михайла Подоляка, у захваті від спроможності України захищатися. Здатність нашої країни протистояти Росії виглядає для КНР вражаюче.