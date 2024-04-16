Сі Цзіньпін зробив нову заяву про війну в Україні: розповів, як бачить переговори з РФ

КНР має своє бачення того, як має закінчитися війна в Україні

Китайська народна республіка (КНР) виступає за мирну конференцію, яку визнають як РФ, так і Україна. На ній має відбутися справедливе обговорення всіх пропозицій.

З такою заявою виступив голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Його слова наводить Центральне телебачення Китаю.

Китайський лідер зазначив, що для якнайшвидшого вирішення військового конфлікту в Україні низці країн слід перестати переслідувати власні інтереси.

На думку Сі Цзіньпіна, щоб запобігти виходу "української кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України – ред.) з-під контролю, всі сторони повинні працювати над якнайшвидшим відновленням миру.

Мирна конференція

Найближча мирна конференція пройде влітку у Швейцарії. Росію туди не покликали. Китай запросили, але свою участь країна поки що не підтвердила.

Як відомо, китайський "мирний план" має на увазі заморожування конфлікту по лінії фронту. Україна ж вимагає виведення військ РФ на межі 1991 року.

Візит Шольца до Китаю

Канцлер Німеччини прибув до Китаю 14 квітня із триденним візитом. Сі Цзіньпін прийняв Шольца у Пекіні.

Візит канцлер Німеччини до КНР відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм, ЄС та США через торгівлю та війну Росії проти України. Блок розпочав розслідування китайських субсидій на електромобілі та підтримку вітропарків, а незабаром розпочне розслідування закупівель медичного обладнання.

Глава німецького уряду під час переговорів із головою КНР ще раз повторив заклики не оминати санкції Заходу та не постачати зброю Росії. За його словами, агресивна війна Росії – це не лише європейська проблема.

Крім того, поїздка Шольца також збіглася з побоюваннями щодо масштабної війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Кремлю з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Китай різко збільшив продаж Росії технологій для війни. ЗМІ навели докази співпраці двох режимів.