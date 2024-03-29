Китай збудував у пустелі копію столиці Тайваню: це ознака підготовки до війни (фото)

Це відображає наміри та цілі Китаю

Китай збудував макет ключового району столиці Тайваню, де розташовані президентський офіс та інші урядові будівлі. Копію Тайбея створили у пустелі на військовому полігоні. Це ознака підготовки до війни з Тайванем.

Про це повідомляє Business Insider. Зазначається, що макет відображає наміри та цілі Китаю, хоча його використання неясно.

Як відомо, Китай часто демонструє свою агресивну поведінку, яка турбує його сусідів. КНР робить значні зусилля щодо нарощування військової могутності та модернізації і ніколи не відмовлявся від використання сили як варіанта досягнення об’єднання з Тайванем.

Тайванський військовий аналітик Джозеф Вень опублікував супутникове зображення і порівняння карт реальної території Тайбея.

"Хоча раніше Китай створив копію офісної будівлі президента Тайваню в іншому районі, а саме в Чжуріхе, цей макет займав більшу частину території, що оточує офіс, і розташовувався на місці, схожому на полігон для бомбардувань з повітря та стрільби. У порівнянні з реальною картою місцевості макет виглядає відносно реалістично: дороги та околиці президентської канцелярії дуже нагадують реальне місце у столиці Тайваню Тайбеї", — зазначив Вень.

Поки що неясно, коли саме було збудовано макет.

Раніше Телеграф писав, що КНР за останні роки збільшила оборонний бюджет на 16% до 223 мільярдів доларів США. Американський адмірал знайшов ознаки підготовки до вторгнення до Тайваню до 2027 року.