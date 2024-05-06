Військово-політичний оглядач Олександ Коваленко розповів, що думає про черговий російський винахід

Чергове творіння російських кулібіних …

В цьому випадку, крім нагромадження різного роду мотлоху на верхню частину танка Т-72, генії рембата спромоглися встановити протимінний трал. На перший погляд, це ще більше підвищило виживання танка, а то мало й справді, десь у полі завалялася міна ТМ-62.

Проте танк, що втратив свій первозданний вигляд, залишився з неприкритими бортами, що для професійного ПТУРщика — саме воно. Хоча нагромадження з ящиків і рабиці теж не панацея від тандемного кумулятиву. Головне, щоб він був і руки, які ростуть із правильного місця, його спрямовували.

В іншому, повторюся, ніхто не скасовував комплексу заходів протидії, погано, що їм мало уваги приділялося, на відміну від окремо взятих компонентів. Тим часом, танків-ангарів, різних і химерних, з кожним днем ставатиме дедалі більше…

Потрібен мільйон мін.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.