Викрадення, тортури та фальшиві гроші: що розповіли в НАБУ про операцію "Карфаген"

Слідчі з’ясували, що учасники могли бути причетні до нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень

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НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої під час операції "Карфаген". Серед підозрюваних – організатор угруповання, високопосадовці СБУ та Національної поліції, а також представник кримінального середовища.

За даними слідства, організацію створив раніше неодноразово засуджений громадянин. До її діяльності він залучив чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального світу.

У САП повідомили, що учасники угруповання регулярно передавали неправомірну вигоду керівникам правоохоронних органів. Натомість ті дозволяли їм безперешкодно вести незаконний бізнес.

Кому повідомили про підозру

Підозри отримали п’ятеро:

організатор злочинної організації;

перший заступник начальника одного із департаментів СБУ;

керівник одного із департаментів Національної поліції;

заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області;

підлеглий організатор злочинної організації.

Залежно від ролі кожному фігуранту ставлять участь у злочинній організації, дачу або одержання хабарів, тортури, виготовлення підроблених грошей та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Чим займалося угруповання

За версією слідства, учасники організації під прикриттям правоохоронців забезпечували роботу шахрайських кол-центрів. Там обманювали громадян України та іноземців. Угруповання також продавало наркотики, незаконно виготовляло контрафактні сигарети та підроблену іноземну валюту.

Слідчі з’ясували, що учасники могли бути причетні до нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень на користь злочинної організації. За попередніми даними, до угруповання входили щонайменше 12 осіб. Досудове розслідування продовжується.

У САП наголосили: підозрювані вважаються невинними, поки їх провина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв "Телеграф", у справі "Карфаген" слідство описує схему, в якій учасники організації передавали неправомірну вигоду керівникам правоохоронних органів, щоб забезпечити безперебійну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. За цими даними, кол-центри обманювали громадян України та іноземців. Як повідомляється, до організації залучили щонайменше 12 осіб, у тому числі чинних посадових осіб СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції. Після публікації нових подробиць справи, голова СБУ Олександр Поклад повідомив про звільнення двох співробітників Служби безпеки, які фігурують у розслідуванні НАБУ.