В Україну можуть зайти серйозні гравці оборонного ринку — гендиректор "Української бронетехніки"

Владислав Бельбас підтвердив зацікавленість компаній зі Штатів до українського ВПК

Україна має непогані шанси залучити інвестиції зі сполучених Штатів Америки та інших розвинених країн, ці процеси вже почалися та активно тривають. Але водночас і українська сторона повинна прибрати певні важливі перешкоди, щоб покращувати ситуацію в українському оборонпромі та перемагати у війні проти Росії.

Про це під час Економічного та безпекового форуму у Києві в п'ятницю, 5 квітня, заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"В США вся "оборонка" побудована на приватних компаніях. А приватний бізнес специфічний, який буде працювати з вигодою для отримання якогось прибутку — це і є капіталізм, який існує в США. Якщо американці побачать перспективи у нашому ринку, а я наперед скажу, що вони вже їх бачать, вони сюди прийдуть. Тому що, починаючи з оборонного форуму DFNC1, який проходив в Україні у вересні, та після виставки MSPO у Польщі, американські компанії почали активно шукати партнерів в Україні, аналізувати ринок. Перед приходом такого серйозного бізнесу в Україну відбуваються be diligence певних компаній, be diligence ринку — глибокий аналіз/дослідження ситуації через різні інституції. Вони вже це роблять. А якщо вони це роблять, це означає невідворотній процес їхнього заходження", — сказав він.

Водночас, як додав Владислав Бельбас, зараз в авангарді співпраці з українською "оборонкою" стали компанії з Німеччини, які організовують вже "спільні підприємства в Україні, активно розвивають цей напрямок, і це показує стабільну тенденцію, яка буде розвиватися в майбутньому більш активно".

"Але нам з нашої сторони потрібно зокрема працювати над захистом інформації. У нас зараз вся інформація про виконавців оборонного замовлення знаходиться у відкритому доступі. Наприклад, локації цих підприємств, розташування потужностей і т.д. Росії не потрібно навіть задіювати шпигунів чи супутникову розвідку, оскільки це є у відкритому доступі в інтернеті. Погуглив, і ти маєш всю інформацію. На третьому році війни треба це прибирати, і такий негативний вплив треба нівелювати. Оскільки ми зараз обмеженні у міжнародній допомозі, наша оборонна індустрія буде точкою виживання для нас. Якщо її не буде і якщо російські війська почнуть рухатися у наступ, то у нас немає запасів на ведення бою на 5-7 місяців. Наскільки мені відомо, у нас дуже короткотермінові запаси для ведення бойових дій", — розказав топменеджер "Української бронетехніки".

Разом з тим, за його словами, Україні потрібно також подумати над тим, щоб лібералізувати експорт озброєння за кордон. Адже, якщо вітчизняний ВПК може виробляти якусь продукцію, а за кордоном її готові купувати, то логічно і необхідно було б продавати українське озброєння, заводячи в країну валюту. Це покращуватиме економічну ситуацію в Україні та стимулюватиме внутрішнє виробництво. Також, як додав Бельбас, за відсутності експортних обмежень, українським компаніям ніщо не заважає релокалізувати виробництво за кордон, у ту ж Польщу.

"Довготермінова війна йде на виснаження економік. А якщо у ручному режимі не дають експортувати будь-яку продукцію, ви прикручуєте дохід для держави… Дуже важливо у цьому процесі не перерегулювати. Ми вже бачимо відтік, а найшвидше це роблять виробники безпілотників. Для них виїхати з України — дуже швидко. Але ж ви потім ці компанії не затягнете в Україну, умовно кажучи, танками. У Польщі сприятливі податки, спрощена система ведення бізнесу, там легше, там менше бюрократії. На 100% гарантую, що всі виробники, які поїдуть звідси, вони не повернуться. За це треба боротися. Це ті засоби, які нам допоможуть воювати нині й, думаю, дадуть можливість перемогти у війні", — резюмував Владислав Бельбас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина вже у 2024 році планує побудувати щонайменше чотири заводи з виробництва зброї в Україні. Вони будуть виробляти не лише військову техніку та снаряди, а й системи ППО.