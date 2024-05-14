Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, на чому варто зосередити увагу для розвитку економіки у часи війни

Ми ж розуміємо, що без розвитку власної економіки ця війна для нас немає позитивних перспектив?

Вчора я дав пост про контрактну вартість одного "Хаймарсу" — всього нічого, 10 млн $. Це десь як дві ракети до "Петріоту", які ми так сильно просимо і чекаємо від партнерів, за їх кошт, звісно — самі не потягнемо.

Ми країна, яка повністю існує на західні кошти — для війни і для життя.

Збереження економічного потенціалу. Відновлення економічного потенціалу. Нарощення економічного потенціалу. Це те, без чого неможливо далі вести війну. Не виплатіть один місяць грошове у війська — і все закінчиться.

У нас вже ОПК (оборонно-промисловий комплекс — ред.) в 3 рази може давати більше продукції аніж держава може купувати.

Бізнес — основа економіки. Мобілізація — люди. Люди — основа ведення війни.

Завдання держави знайти справедливий і прозорий механізм, де одночасно відбувається і мобілізація і зберігається ключовий економічний потенціал країни (і це про ІТ зараз, це стосується всіх: енергетиків, АПК, машинобудування, ОПК і решти).

P.S. І відкрийте експорт для ОПК, це дасть стільки коштів та поштовху для країни…

І раз ми сьогодні дискутуємо про економіку, то скажу ще, що пора піднімати податки ФОПам і в цілому наводити порядки на митниці, з ліцензуванням, акцизом і, наприклад, тіньовим ринком палива "з бочок" який займає чи не 20+% ринку фіз. осіб.

Нагадаємо, що шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар пояснив, якими на Заході бачать перспективи війни в Україні.