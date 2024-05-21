Боєць підрозділу ГРІМ із 41 омбр ЗСУ спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Україна має ігнорувати американські заборони та побажання

США продовжують дивні ігри з заборонами бити озброєнням, яке вони надають Україні, по території Росії. Не встигли ми порадіти заяві голови Держдепу Ентоні Блінкена, що Вашингтон нібито не заохочує до таких дій, але Україна сама вирішує, як їй чинити, як прилетіло спростування від Пентагону. Мовляв, Штати не дозволяють бити їхньою зброєю по території РФ.

Я сподіваюся, що США приберуть свою заборону. Наприклад, Великобританія це вже зробила. Як і ті, хто реально вимірює цю війну по собі – країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія, Чехія.

Щодо позиції США, я маю враження, що адміністрація Байдена хоче, щоб Україна виграла, але Росія при цьому не програла. Звідси і йдуть "діряві" санкції, прохання не бити по російських нафтопереробних заводах, побажання взагалі не бити по російській території.

Хоча ми бачимо, що удари по НПЗ, які здійснюють дрони СБУ, та сама CNN називає потужнішими санкціями, ніж усі обмеження, запроваджені раніше Заходом.

Бачимо ми й те, що, попри американські заборони та побажання, дрони, які виробляють в Україні, продовжують кошмарити російські НПЗ чи не щоночі. Включно з інфраструктурою в Новоросійську – ключову для російської торгівлі нафтопродуктами.

На мою думку, подібні заборони ми повинні просто ігнорувати. Що, до речі, і робимо. Але ми не можемо ігнорувати заборону бити американською зброєю по російській території. Інакше нам можуть припинити постачання озброєння.

Я сподіваюся, що позиція Білого дому зміниться. Або під тиском громадськості або під тиском європейських партнерів України. Не дарма ця тема виноситься у громадський простір. Американські виборці, які підтримують Україну, відверто дивуються – чому адміністрація Байдена так лояльно ставиться до Кремля.

Ще один варіант – все зміниться на нашу користь після виборів у США. Причому незалежно від того, хто буде президентом.