Російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів, — ЗМІ

Джерела не виключають, що підприємство може знайти вихід із ситуації та в короткий термін відновити роботу

У Росії після ранкової атаки дронами зупинив роботу Туапсинський нафтопереробний завод. Дрон пошкодив установку, яка виробляє скраплений нафтовий газ, а установка з переробки сирої нафти залишилася неушкодженою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі із ситуацією. Річна потужність Туапсинського заводу становить 12 мільйонів тонн (240 тисяч барелів на добу).

"Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що горів тільки газ", — сказало джерело.

Інформатор додав, що завод може перезапустити свою роботу, обійшовши використання пошкодженої установки. Статися це може "відносно скоро". Цей завод належить "Роснефті", але в компанії поки що ніяк не прокоментували атаку і закриття НПЗ.

До речі, це не перша атака на підприємство. Після удару БПЛА 25 січня 2024 року Туапсинський НПЗ повністю зупинив переробку та видобуток нафти на три місяці. Робота відновилася наприкінці квітня, поки завод знову не атакували. Це підприємство виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне пальне. Країни-імпортери — Туреччина, Китай, Сінгапур та Малайзія.

Нагадаємо, що Туапсинський нафтопереробний завод атакували вранці 17 травня. Після атаки дронів на підприємстві почалося фаєр-шоу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дрони 17 травня також атакували порт у Новоросійську. За деякими даними, під прицілом був Новоросійський мазутний термінал, об’єкти енергетики та транзитний термінал "Транснефти".