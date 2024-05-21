Боец подразделения ГРОМ из 41 омбр ВСУ специально для "Телеграфа" объяснил, почему Украина должна игнорировать американские запреты и пожелания

США продолжают странные игры с запретами бить вооружением, которое они предоставляют Украине, по территории России. Не успели мы порадоваться заявлению главы Госдепа Энтони Блинкена, что Вашингтон якобы не поощряет подобные действия, но Украина сама решает, как ей поступать, как прилетело опровержение от Пентагона. Мол, Штаты не разрешают бить их оружием по территории РФ.

Я надеюсь, что США уберут свой запрет. К примеру, Великобритания уже это сделала. Как и те, кто реально измеряет эту войну по себе – страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария, Чехия.

Что до позиции США, у меня складывается впечатление, что администрация Байдена хочет, чтобы Украина выиграла, но Россия при этом не проиграла. Отсюда и идут "дырявые" санкции, просьбы не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, пожелания вообще не бить по российской территории.

Хоть мы видим, что удары по НПЗ, которые осуществляют дроны СБУ, та же CNN называет более мощными санкциями, чем все ограничения, введенные ранее Западом.

Видим мы и то, что, несмотря на американские запреты и пожелания, дроны, которые производят в Украине, продолжают кошмарить российские НПЗ чуть ли не каждую ночь. Включая инфраструктуру в Новороссийске – ключевую для российской торговли нефтепродуктами.

С моей точки зрения, подобные запреты мы должны просто игнорировать. Что, кстати, и делаем. Но мы не можем игнорировать запрет бить американским оружием по российской территории. Иначе нам могут прекратить поставки вооружения.

Я надеюсь, что позиция Белого дома изменится. Либо под давлением общественности, либо под давлением европейских партнеров Украины. Не зря эта тема выносится в публичное пространство. Американские избиратели, поддерживающие Украину, откровенно недоумевают – почему администрация Байдена так лояльно относится к Кремлю.

Еще один вариант – всё изменится в нашу пользу после выборов в США. Причем независимо от того, кто будет президентом.