Ви готові померти?

Комбат 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Дмитро Кухарчук про те, що зараз відбувається з українським суспільством

Зараз українське суспільство переживає гостру стадію ускладнень від хвороби під назвою "війна".

Людина хворіє внаслідок того, що організм ослаблений, захисні властивості організму під назвою "імунітет" падають і в цей момент мікрофлора стає вразливою для вірусів і бактерій, яких навколо безліч і вони лише чекають свого часу.

Хвороби можуть давати ускладнення, як в бік поглиблення хвороби, так і з переносом і акцентуацією на інші органи. Крім того, часто вони мають психосоматичний характер, а саме зʼявляються внаслідок психологічних стресів і емоційного виснаження.

Природа психологічних захворювань має набагато менше наукової основи і викликає суперечності, проте враховуючи принципи поведінкового наслідування у суспільстві, — психологічну хворобу підхопити так само реально, як і фізичну, особливо коли загальні норми у суспільстві викривлені в бік порушення принципів людської природи.

Суспільство складається з людей, які проживають на одній території, мають спільні генетичні особливості, закони, правила і норми поведінки , або те, що ці норми нагадує.

Війна, подібно хворобі, не зʼявляється просто так. Будь-яка оборонна війна — це наслідок ослабленості суспільства, яка однозначно має психосоматичний характер.

Як в результаті подолання хвороби людина отримує перемогу, додатковий імунітет і досвід, як робити не потрібно щоб не хворіти знову , так і суспільство стає організованішим, загартованішим і сильнішим.

Якщо тільки не з'являються ускладнення. А зʼявляються вони в результаті не правильного лікування, а інколи небажанням людини лікуватись взагалі. Особливо, якщо це психологічні хвороби і людина щиро впевнена що хвора не вона, а всі інші.

Так сталося і з українським суспільством, яке замість правильно поставленого діагнозу — "війна з росією" піддається тезам "винна влада", замість правильних ліків — "щоб перемогти потрібно воювати" каже що "втомилося "лікуватися" воювати" і замість кінцевої мети — "стати здоровим" готове підсісти на знеболювальні у вигляді "тимчасових домовленостей" щоб наступна хвороба стала ще серйознішою і привела до смерті.

Ви готові померти?

Джерело: Facebook Дмитра Кухарчука