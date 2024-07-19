"Принесла лиха Україні": комбат 3-ї штурмової різко висловився про Фаріон

Чимало українців погодилися з жорсткою думкою військового, але далеко не всі

Відома українська філолог та громадська діячка Ірина Фаріон, на яку 19 липня було скоєно замах у Львові, розділяла українців і тим самим шкодила рідній країні.

Таку думку на своєму каналі у Телеграм висловив комбат 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Дмитро Кухарчук.

Він нагадав, що Фаріон приєдналася до Комуністичної партії у 1988 році, і висловив думку, що вона поділяла Україну на "правильну" Західну та "неправильну" Східну, а під час повномасштабної війни першою виступила проти російськомовних військових.

"Ніхто не приніс Україні більше лиха ніж комуністка, яка ділила українців на сорти і стравлювала між собою, — підкреслив Кухарчук. — Хтось і досі реально вважає що весь цей час вона не була агентом фсб? Ви серйозно?"

Він також додав: "Такі як вона, порох, і інші, хто без тіні смутку юзає національну ідею в своїх інтересах не заслуговують навіть на те щоб згадувати їх імена, не говорячи вже про співчуття. До ворога не може бути співчуття. Ворог знищував і продовжує знищувати цілі покоління українців, а вона — безумовна складова ворожої пропаганди".

Варто зауважити, що думки українців у коментарях розділилися, деякі погодилися з Кухарчуком, тоді як інші вважають, що неприпустимо нападати на жінку у віці біля власного будинку, якою б вона не була.

Нагадаємо, що на Ірину Фаріон напали у дворі увечері 19 липня, — невідомий вистрілив їй у скроню і втік, його розшукують. Стан філологині дуже тяжкий.

Як повідомляв "Телеграф", за кілька тижнів до замаху Фаріон розповідала, що зверталася до поліції у зв’язку з тим, що хтось втручався в роботу її Телеграм та дзвонив їй.