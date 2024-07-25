Вы готовы умереть?

Комбат 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Дмитрий Кухарчук о том, что сейчас происходит с украинским обществом

Сейчас украинское общество испытывает острую стадию осложнений от болезни под названием "война".

Человек болеет вследствие того, что организм ослаблен, защитные свойства организма под названием "иммунитет" падают и в этот момент микрофлора становится уязвимой для вирусов и бактерий, которых вокруг множество и они только ждут своего времени.

Болезни могут давать осложнения как в сторону углубления болезни, так и с переносом и акцентуацией на другие органы. Кроме того, часто они носят психосоматический характер, а именно появляются вследствие психологических стрессов и эмоционального истощения.

Природа психологических заболеваний имеет гораздо менее научное основание и вызывает противоречия, однако учитывая принципы поведенческого подражания в обществе, — психологическую болезнь подхватить так же реально, как и физическую, особенно когда общие нормы в обществе искривлены в сторону нарушения принципов человеческой природы.

Общество состоит из людей, проживающих на одной территории, имеющих общие генетические особенности, законы, правила и нормы поведения или то, что эти нормы напоминает.

Война, подобно болезни, не появляется просто так. Любая оборонная война — это следствие ослабленности общества, однозначно носящее психосоматический характер.

Как в результате преодоления болезни человек одерживает победу, дополнительный иммунитет и опыт, как делать не нужно, чтобы не болеть снова, так и общество становится более организованным, закаленным и сильным.

Если только не появляются осложнения. Появляются они в результате неправильного лечения, а иногда нежелания человека лечиться вообще. Особенно, если это психологические болезни и человек искренне уверен, что болен не он, а все остальные.

Так произошло и с украинским обществом, которое вместо правильно поставленного диагноза — "война с россией" подвергается тезисам "виновата власть", вместо правильного лекарства — "чтобы победить нужно воевать" говорит что "устало "лечиться" воевать" и вместо конечной цели — "стать здоровым" готово подсесть на обезболивающие в виде "временных договоренностей" чтобы последующая болезнь стала еще более серьезной и привела к смерти.

Вы готовы умереть?

Источник: Facebook Дмитрия Кухарчука