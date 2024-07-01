Соціальні виплати та мінімалка у "прольоті"? У Кабміні розповіли про зміни у бюджеті на найближчі роки

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, який також залишиться без змін

У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, яка передбачає значне зростання курсу долара, Кабмін пропонує відмовитись від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Відповідно і соціальні виплати можуть залишитись незмінними, адже на них впливають саме ці два нарахування.

Про це йдеться у документі, який оприлюднив член фінансового комітету Верхової Ради Ярослав Железняк в Telegram. Так, у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році.

Бюджетники отримуватимуть оплату на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

У декларації йдеться, що базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025-2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років — 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.

Раніше "Телеграф" писав, що у першому кварталі 2024 року середня зарплата українців склала 18903 гривень. У I кварталі 2023-го громадяни заробляли на 22,5% менше.