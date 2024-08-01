Экономический эксперт Даниил Монин рассказал о ситуации с поднятием налогов в стране

Кризис ликвидности как способ поднять налоги через обман "Денег нет"

Итак вышел отчет исполнения за пол года, который я представляю Вашему вниманию.

Здесь Вы можете видеть состояние исполнения Сводного бюджета страны (гос бюджет + местные бюджеты).

Итак что мы имеем:

1) с Налоговыми поступления все превосходно. +253 млрд за первое полугодие. По году будет 520-550 млрд в плюс.

2) жесточайший провал грантовых поступлениях (финансировании). 41.5 млрд против 270… Или минус 228.5 млрд.

3) провал перечисления денег от НБУ благодаря схемам Пишнобанкинга в 2023 году, которые стоили бюджету 93 млрд доходов.

4) ложь Пидласы которая рассказывает, что нам Запад не даёт военную помощь и мы закупили за свой счёт. Собственные доходы бюджетных установ где проходит поставка военки бюджет почти такая же как год назад (-16 млрд гривен всего). Закупки же бюджета по обороне за полгода за свой счёт там вообще на 90 млрд были меньше, чем год назад в 2023 году.

5) теперь расходы — сравнительно небольшой рост на уровне 159 млрд за пол года, что существенно ниже роста налоговых поступлений (253 млрд). Основной прирост идёт по внутренней безопасности +70 млрд, а по обороне только +42 млрд… Формируя ложь, что Денег на войну не хватает.

6) но я бы хотел Вас обратить на самое интересное тут в этой таблице — а именно раздел финансирование бюджета. По внутреннему финансированию у нас примерно как год назад. Зато по внешнему кредитному финансированию -129 млрд гривен сальдо за пол года. То есть нам дали кредитов внешних на 83 млрд меньше и мы отдали тела кредитов 71 млрд против 24 в основном МВФ. Или отдали 47 млрд гривен больше.

Подводим итоги: Кризис ликвидности по сравнению с 2023 году: — 228 млрд грантов и -129 млрд гривен кредитов. Или — 357 млрд.

То есть если бы Украину финансировали, как год назад, у Минфина на счетах было бы огромное количество денег. Даже больше чем год назад.

Теперь о прогнозах до конца года. Украине должно зайти 38+ млрд внешнего финансирования. В 1-м полугодии зашло только 13.8 млрд. Во втором должно зайти 24+ млрд. Но если в 2023 году средний курс был 36.6 и финансирование внешнее 42.5 млрд, то в 2024 году среднее финансирование вероятно зайдет по курсу 41. Причем грантов по итогам года ожидаем не меньше чем год назад. А общая сумма внешнего финансирования в переводе в гривну будет около 1560 млрд гривен, как и в 2023 году.

То есть другими словами тот провал в ликвидности в 357 млрд Украине вернётся во второй половине 2024 года. Налоговые поступления вырастут за год на 500+ млрд. И это даёт возможность Минфину итого увеличить свои расходы в 2024 году на 500 млрд в год (в первой половине рост только 160 млрд).

А теперь основной вопрос Минфину? Зачем поднимать налоги?

Распилить на крови ещё 140 млрд по карманам? Или оставить в работе все схемы? И ещё их расширить? У кого какие мысли?

Источник: пост Даниила Монина в Facebook