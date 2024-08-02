Політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній — про недобросовісних іноземних постачальників Міноборони

Почну з гарної новини: Міноборони запустило перелік недобросовісних іноземних постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед ЗСУ.

У переліку вже опинилися відомі компанії:

- хорватська WDG Promet (схема "Львівського арсеналу" та ще має свій невиконаний контракт з постачання снарядів)

- польська Alfa Sp.z.o.o (не поставила зброю та не виплатила штраф)

- чеська AKM Group (невчасна поставила патрони)

- американська Regulus Globale (невчасно виконала контракти)

- американська компанія Global Ordnance Марка Моралеса (фігурант розслідувань OCCRP).

Щодо останнього. За даними ЗМІ, Моралес мав би бути в чорному списку, враховуючи його досягнення в інших країнах – постачання військових товарів із завищеним цінами ще й поганої якості. В Україні цей персонаж спочатку прострочив контракт з МО на один рік, а потім продав автомобілі в поганому технічному стані (згідно з висновком ДАСУ), але наше Міноборони вчасно не скористалося правом на застосування штрафних санкцій.

Також є інформація, що лише по контрактах за 2022 рік, коли нашій країні терміново були потрібні дефіцитні снаряди, Моралес (через свої компанії Global Ordnance й Global Military) не поставив продукції на понад 8 млрд грн. По деяким контрактам й досі виконання складає 0%.

Тепер ходять чутки, що деякі посадовці Міноборони розглядають можливість підписання нових контрактів з компаніями Моралеса на суму в 14 млрд грн. У нас вже були яйця по 17 гривень та мільярди гривень з бюджету, на які ЗСУ вчасно не отримало снаряди та техніку. Не потрібно повторювати старих помилок. Маю надію, що громадські активісти, експерти та члени громадської антикорупційної ради при Міноборони не допустять укладання таких контрактів.

Важливо, щоб бюджетні кошти йшли на відповідні потреби та військові товари постачалися у заявлені терміни. І в результаті не було так, як у старому ще радянському анекдоті.

Колгосп "Перемога". Загальні збори в колгоспі. Доповідає голова колгоспу:

— Позаторік ми засіяли буряком 50 гектарів. Усе зжер довгоносик.

— Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову — все зжер клятий довгоносик.

— Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він подавиться.

Джерело: Facebook-сторінка Тараса Загороднього