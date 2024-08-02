Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний — о недобросовестных иностранных поставщиках Минобороны

Начну с хорошей новости: Минобороны запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.

В перечне уже оказались известные компании:

- хорватская WDG Promet (схема "Львовского арсенала" и еще имеет свой невыполненный контракт по поставке снарядов)

- польская Alfa Sp.zoo (не поставила оружие и не выплатила штраф)

- чешская AKM Group (несвоевременная поставила патроны)

- американская Regulus Globale (несвоевременно выполнила контракты)

- американская компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP).

Относительно последнего. По данным СМИ, Моралес должен быть в черном списке, учитывая его достижения в других странах – поставки военных товаров по завышенным ценам еще и плохого качества. В Украине этот персонаж сначала просрочил контракт с МО на один год, а затем продал автомобили в плохом техническом состоянии (согласно заключению ГАСУ), но наше Минобороны вовремя не воспользовалось правом на применение штрафных санкций.

Также есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно требовались дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции более чем на 8 млрд грн. По некоторым контрактам до сих пор выполнение составляет 0%.

Теперь ходят слухи, что некоторые должностные лица Минобороны рассматривают возможность подписания новых контрактов с компаниями Моралеса на сумму 14 млрд грн. У нас уже были яйца по 17 гривен и миллиарды гривен из бюджета, на которые ВСУ вовремя не получило снаряды и технику. Не нужно повторять старые ошибки. Надеюсь, что общественные активисты, эксперты и члены общественного антикоррупционного совета при Минобороны не допустят заключения таких контрактов.

Важно, чтобы бюджетные средства шли на соответствующие нужды и военные товары поставлялись в заявленные сроки. И в результате не было так, как в старом еще советском анекдоте.

Колхоз "Победа". Общее собрание в колхозе. Докладывает глава колхоза:

— В позапрошлом году мы засеяли свеклой 50 гектаров. Все сожрал долгоносик.

— В прошлом году мы засеяли 100 гектаров. И опять все сожрал проклятый долгоносик.

— В этом году предлагаю засеять 200 гектаров! Пусть он подавится.

Источник: Facebook-страница Тараса Загороднего