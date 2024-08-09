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Удар по Костянтинівці — це не відповідь на розбиту колону в Курській області - Максим Жорін

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Максим Жорін Максим Жорін
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Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці. Фото Колаж "Телеграфу"

Український військовий та політичний діяч, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін прокоментував удар росіян по Костянтинівці

На 11-й рік війни варто уже перестати пояснювати удари та терористичні акти РФ нашими діями. Тобто, удар по Костянтинівці — це ніяка не відповідь на роз**бану колону в Курській області.

Їм абсолютно не потрібні причини, щоб завдавати удару по супермаркету, скинути кілька КАБів на велике місто, підірвати ГЕС і тд.

Навпаки, лише максимально агресивними діями проти рашки ми можемо наблизити завершення війни.

Джерело: пост Жоріна в Telegram

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Теги:
#Обстріл #Курська область #Костянтинівка