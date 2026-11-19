Акційні ціни на напої та солодощі діють до 24 листопада

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Поки в "Сільпо" продається мега-дорогий адвент-календар від Kinder, у "АТБ" чай "День у День" можна придбати за 28,50 грн, а печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut – за 28,90 грн. Економія на упаковці становить 15,40 грн та 14 грн відповідно.

Про знижки на продукти в мережі пише "Телеграф". Чай за акційною ціною пропонують у пачках по 40 фільтр-пакетів.

Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

На вибір є чорний цейлонський, із лимоном, полуницею або смаком персика й маракуї. Попередня ціна пачки – 43,90 грн.

На пачці чаю "День у День" можна заощадити 15,40 грн

Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut продають в упаковці вагою 127 г. До зниження ціни воно коштувало 42,90 грн.

Упаковка Roshen Lovita Soft Cream Peanut подешевшала на 14 грн

Якщо придбати одну пачку чаю та одну упаковку печива, разом покупка обійдеться у 57,40 грн замість 86,80 грн. Загальна економія – 29,40 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", майже 300 гривень залишаться у гаманці: в "АТБ" різко подешевшала популярна кава.