Із полуницею, лимоном чи маракуєю по 28,50: у "АТБ" подешевшали чай і печиво
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Акційні ціни на напої та солодощі діють до 24 листопада
Поки в "Сільпо" продається мега-дорогий адвент-календар від Kinder, у "АТБ" чай "День у День" можна придбати за 28,50 грн, а печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut – за 28,90 грн. Економія на упаковці становить 15,40 грн та 14 грн відповідно.
Про знижки на продукти в мережі пише "Телеграф". Чай за акційною ціною пропонують у пачках по 40 фільтр-пакетів.
Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"
На вибір є чорний цейлонський, із лимоном, полуницею або смаком персика й маракуї. Попередня ціна пачки – 43,90 грн.
Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut продають в упаковці вагою 127 г. До зниження ціни воно коштувало 42,90 грн.
Якщо придбати одну пачку чаю та одну упаковку печива, разом покупка обійдеться у 57,40 грн замість 86,80 грн. Загальна економія – 29,40 грн.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", майже 300 гривень залишаться у гаманці: в "АТБ" різко подешевшала популярна кава.