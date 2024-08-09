Удар по Константиновке – это не ответ на разбитую колонну в Курской области - Максим Жорин
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Украинский военный и политический деятель, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прокомментировал удар россиян по Константиновке
На 11-й год войны уже стоит перестать объяснять удары и террористические акты РФ нашими действиями. То есть удар по Константиновке — это никакой не ответ на раз*банную колонну в Курской области.
Им совершенно не нужны причины, чтобы наносить удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и т.д.
Напротив, только максимально агрессивными действиями против рашки мы можем приблизить завершение войны.
Источник: пост Жорина в Telegram
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