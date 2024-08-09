Украинский военный и политический деятель, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прокомментировал удар россиян по Константиновке

На 11-й год войны уже стоит перестать объяснять удары и террористические акты РФ нашими действиями. То есть удар по Константиновке — это никакой не ответ на раз*банную колонну в Курской области.

Им совершенно не нужны причины, чтобы наносить удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и т.д.

Напротив, только максимально агрессивными действиями против рашки мы можем приблизить завершение войны.

Источник: пост Жорина в Telegram