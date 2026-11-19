Як оглянути запаси та підготувати кухонну шафу до зберігання продуктів

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Головна помилка в боротьбі з харчовою міллю – викинути лише заражену крупу й залишити решту шафи без прибирання. Личинки та кокони можуть залишатися в щілинах і кутах, а ознаки зараження – у сусідніх упаковках.

Як послідовно очистити шафу та зберігати запаси після прибирання, розповідає "Телеграф". Спочатку дістаньте всі продукти й огляньте крупи, борошно, макарони, горіхи та сухофрукти: шукайте личинок, тонке павутиння, злиплі грудочки й пошкодження паковання.

Заражені продукти покладіть у пакет, щільно зав’яжіть і винесіть зі сміттям. Перевірте також сусідні пачки, навіть якщо зовні вони здаються цілими: личинки здатні переміщуватися між запасами й проникати через нещільні шви та отвори. Огляньте складки паковання, кришки й краї ємностей.

Складки паковання, краї ємностей і кришки також потребують огляду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Порожню шафу ретельно пропилососьте, особливо стики полиць, кути, отвори під кріплення та щілини: там накопичуються крихти й залишки круп. Одразу спорожніть контейнер пилососа або викиньте його мішок. Вимийте полиці та стінки теплою водою з мийним засобом і дайте їм повністю висохнути.

Неушкоджені запаси пересипте в чисті сухі скляні або міцні пластикові місткості зі щільними кришками. Не досипайте нову крупу до старих залишків без очищення тари. Надалі прибирайте розсипані продукти одразу та періодично оглядайте вміст місткостей.

Як повідомляв "Телеграф", харчова міль, жучки та інші комахи здатні зіпсувати навіть щойно придбані рис, гречку, горох чи інші продукти. Саме тому господині шукають прості способи захистити запаси.