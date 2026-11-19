Ця поширена помилка з обігрівачем може коштувати вам техніки і проводки
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Важливе не тільки розташування приладу
Електричний обігрівач не варто підключати через подовжувач: потужний прилад створює тривале навантаження, яке здатне спричинити перегрів кабелю та контактів. Наслідками можуть стати пошкодження ізоляції, коротке замикання й пожежа.
Чому для обігрівача краще використовувати справну настінну розетку, розповідає "Телеграф". Особливо небезпечне підключення через подовжувач, до якого вже приєднані інші потужні електроприлади: їхнє сумарне навантаження може перевищити допустиме для нього.
Слабким місцем стають тонкий кабель, зношені гнізда та нещільне з’єднання вилки з розеткою подовжувача. Поганий контакт спричиняє локальне нагрівання, а змотаний у бухту провід гірше віддає тепло. Кнопка вимкнення на корпусі сама собою не означає, що подовжувач має захист від перевантаження.
Підключайте обігрівач безпосередньо до справної настінної розетки та дотримуйтеся інструкції виробника. Якщо вилка чи розетка помітно нагріваються, з’явилися запах горілої ізоляції, потемніння або тріск, припиніть користування приладом і зверніться до електрика. Не намагайтеся розв’язати проблему, з’єднуючи кілька подовжувачів між собою.
Як повідомляв "Телеграф", Під час відключення електроенергії українці вигадують альтернативні способи, як зберегти тепло в будинку. Один з таких лайфхаків пов’язаний з автономним повітряним обігрівачем, так званим дизельним феном (автономка).