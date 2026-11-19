Важливе не тільки розташування приладу

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Електричний обігрівач не варто підключати через подовжувач: потужний прилад створює тривале навантаження, яке здатне спричинити перегрів кабелю та контактів. Наслідками можуть стати пошкодження ізоляції, коротке замикання й пожежа.

Чому для обігрівача краще використовувати справну настінну розетку, розповідає "Телеграф". Особливо небезпечне підключення через подовжувач, до якого вже приєднані інші потужні електроприлади: їхнє сумарне навантаження може перевищити допустиме для нього.

Слабким місцем стають тонкий кабель, зношені гнізда та нещільне з’єднання вилки з розеткою подовжувача. Поганий контакт спричиняє локальне нагрівання, а змотаний у бухту провід гірше віддає тепло. Кнопка вимкнення на корпусі сама собою не означає, що подовжувач має захист від перевантаження.

Змотаний кабель гірше віддає тепло, а нещільний контакт створює місце локального нагрівання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Підключайте обігрівач безпосередньо до справної настінної розетки та дотримуйтеся інструкції виробника. Якщо вилка чи розетка помітно нагріваються, з’явилися запах горілої ізоляції, потемніння або тріск, припиніть користування приладом і зверніться до електрика. Не намагайтеся розв’язати проблему, з’єднуючи кілька подовжувачів між собою.

Як повідомляв "Телеграф", Під час відключення електроенергії українці вигадують альтернативні способи, як зберегти тепло в будинку. Один з таких лайфхаків пов’язаний з автономним повітряним обігрівачем, так званим дизельним феном (автономка).