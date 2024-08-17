"Стає ясно": у Німеччині оцінили готовність Росії до переговорів

Операція ЗСУ у Курській області змушує Росію нервувати, зазначив посол Німеччини в РФ

У Німеччині не бачать, що Росія демонструє якусь готовність до мирних переговорів з Україною. Крім того, Москва ставить для діалогу завищені умови.

"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", — заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф, його слова цитує DPA.

За його словами, коли президент Росії Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових з чотирьох областей, "стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності". Він додав, що "одного прекрасного дня" Росія повинна зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, ніж ставила перед собою. Крім того, Москва завдає собі істотних збитків на міжнародному рівні.

Ламбсдорф також констатував, що операція ЗСУ у Курській області змушує Росію нервувати. Він зазначив, що для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення Росії успіх українців був "неприємним сюрпризом".

Як повідомляв "Телеграф", видання The Washington Post з посиланням на офіційних осіб, знайомих із питанням, повідомило, що раптове вторгнення ЗСУ до Курської області зірвало таємні переговори між Україною та Росією. Непрямий діалог про часткове припинення вогню мав відбутися у серпні у Досі, столиці Катару.