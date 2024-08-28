Експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував інформацію про наявність свого балістичного озброєння в Україні

Давайте запам’ятаємо цей день все ж тим, що тепер Україна таки офіційно в елітарному клубі держав, які мають власні технології по балістичним ракетам.

Якщо узагальнювати публічно відомі дані, то по своїм оперативно-тактичним балістичним ракетам у світі працює усього 10 країн, і ми в тому списку.

Цілком можливо, що в нашому випадку мова не про "класичний" варіант "Грім-2", він же "Сапсан", який ми звикли бачити на демонстраційних показах до повномасштабного вторгнення, а про щось уже принципово нове.

Тобто інше та краще за показниками дальності стрільби чи маси БЧ, зовнішнього вигляду ракети чи конфігурації пускової установки.

Цілком же може бути історія, як наприклад у нас зі збиттям рашистських А-50 і Ту-22М3 вийшло – коли, якщо узагальнювати натяки, то випливала картина, що від оригінального С-200 там міг лишитись тільки індекс "літера-три цифри".

Навряд чи там мова була вже про готовність застосування по ворогу. Але головне, що робота над вітчизняним балістичним виробом іде, і вона іде попри постійні удари ворога по усім видам інфраструктури нашої країни.

Джерело: пост Киричевського у Facebook

Для довідки: країни, які ведуть розробки або мають власну балістичну зброю, це США, Туреччина, Ізраїль, Індія, Пакистан, КНДР, Південна Корея, Китай та Росія.