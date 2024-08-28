Эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал информацию о наличии своего баллистического вооружения у Украины

Давайте запомним этот день все же тем, что теперь Украина официально в элитарном клубе государств, имеющих собственные технологии по баллистическим ракетам.

Если обобщать публично известные данные, то по своим оперативно-тактическим баллистическим ракетам в мире работает всего 10 стран и мы в том списке.

Вполне возможно, что в нашем случае речь не о "классическом" варианте "Гром-2", он же "Сапсан", который мы привыкли видеть на демонстрационных показах до полномасштабного вторжения, а о чем-то уже принципиально новом.

То есть другое и лучше по показателям дальности стрельбы или массы БЖД, внешнего вида ракеты или конфигурации пусковой установки.

Вполне же может быть история, как, например, у нас со сбитием рашистских А-50 и Ту-22М3 получилось – когда, если обобщать намеки, то следовала картина, что от оригинального С-200 там мог остаться только индекс "буквы-три цифры".

Вряд ли там речь шла уже о готовности применения по врагу. Но главное, что работа над отечественным баллистическим изделием идет, и она идет, несмотря на постоянные удары врага по всем видам инфраструктуры нашей страны.

Источник: пост Киричевского в Facebook

Для справки: страны, которые ведут разработки или имеют собственное баллистическое оружие это США, Турция, Израиль, Индия, Пакистан, КНДР, Южная Корея, Китай и Россия.