Російський рубль обвалився до мінімуму з початку війни

Російська валюта наближається до власного антирекорду

Російський рубль на міжнародному ринку вперше з березня 2022 року перевищив 108 рублів. Здорожчав і євро — до 113 рублів.

Ця позначка не є антирекордом російського рубля, але дуже наближається до неї. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 7 березня 2022 року курс досяг 115 рублів за долар.

Український блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що коли національна валюта знецінюється, експортерам добре, а імпортерам погано. Відтак бюджету РФ (тимчасово) добре, а народу погано, пише він.

Для України падіння рубля є доброю новиною, адже говорить про розбалансування фінансової ситуації у Росії. Ці проблеми підривають здатність РФ фінансувати війну проти нашої країни.

"Якщо в РФ настане пи**ець (справжній), він і буде приблизно таким — у Москві судомно смикають за важелі, а ситуація все одно котиться під укіс якимось своїм особливим шляхом", — пише Шрайк.

Офіційний курс Центробанку: долар – 105 рублів, євро – 110 рублів. Тим часом російські банки почали продавати долар дорожче за 110 рублів.

Як повідомляв "Телеграф", голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечну межу, коли нестача ресурсів може спровокувати серйозне падіння. Майже усі доступні ресурси в економіці РФ вже задіяні, не вистачає людей, країну накриває стагфляція (кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією).