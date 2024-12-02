Журналіст і народний депутат України 8-го скликання розповів про переговори України та РФ

Черговий раз про переговори, які вже почалися, але їх немає.

1. Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь (нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією). Власне необхідність Путіну взяти участь в переговорах — це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів.

2. Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок (навіть запущений "Орєшнік" на Київ не змінює нічого). Єдина опція, яка в нього залишається, — спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки йому це не вдається.

3. Я вже писав кілька разів, що головна дилема Путіна психологічна (психіатрична). Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни — повернення Росії статусу геополітичного полюса світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншої сторони, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він не Росія, а персонально він.

4. А тепер найважливіше. Виходячи з вищесказаного, варто звернути увагу на те, що його тактика затягування часу незабаром може перетворитися на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів, або точніше від першої ітерації переговорів, де ініціатива повністю знаходиться в руках Вашингтона. Останні тижні ми всі аналізуємо американський план Келлага, забуваючи аналізувати порядок денний просування росіян. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

нелегітимність влади в Києві;

терористичність Києва.

Окрім того, не треба забувати про Стамбульські домовленості і вимоги з обмеження ракетної зброї та ППО.

5. Ми можемо допустити, що росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони, хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі і ставлячи свідомо принизливі вимоги з недопущення тих чи інших гравців до виборів. І тут вони ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат виборів. Хоча базовий сценарій для росіян зараз (повторюся — зараз, бо ситуація дуже динамічно змінюється ледве не в щоденному форматі) зірвати першу ітерацію переговорів руками України.

Джерело: пост Денисенка у Facebook.