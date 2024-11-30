Росія може капітулювати першою. Є два сценарії, каже військовий експерт

Захід може відповісти на погрози Путіна

Голова Росії Володимир Путін думає, що змусить Україну та Захід капітулювати, тому і погрожує "Орешніком" та ядеркою. Але це має зворотний ефект.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, у Путіна не виходить залякати Україну.

"Своєю поведінкою, своїми "Орешниками" Путін не залякав Захід. Він навпаки ще більше консолідується довкола підтримки України. Я думаю, що це може призвести тільки до двох речей: Захід буде більш рішучим і надасть ще більше пакетів допомоги", — каже Мусієнко.

Він вважає, що на тлі погроз Путіна, США та Європа цілком можуть відповісти цією ж монетою — пригрозити ударом по Білорусі, превентивним по ядерних об'єктах РФ тощо. Проте, якщо РФ не вгамується і все ж почне бити по Україні "Орешніком" та схожими ракетами, буде другий сценарій.

''Другий сценарій — це, коли політика США буде така: надаємо допомогу, зброю, кошти, все, що треба. А Україна тим часом тримається в обороні, конфлікт не стає замороженим, але просто де-факто інтенсивність боїв спадає, але війна триває", — пояснює експерт.

Другий варіант може триматись до тих пір, поки Путін не помре і в Росії не зміниться влада, адже наразі Кремль не демонструє адекватної готовності до миру та переговорів. На думку Мусієнка, за умови смерті "вождя" РФ може капітулювати першою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є умови, за яких Росія може піти на поступки та завершити війну з Україною.