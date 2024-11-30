"Путін не вся Росія": за яким умов Кремль піде на поступки, розповів український генерал

Зараз все більше росіян починають усвідомлювати безглуздість війни проти України

Росія може піти на поступки та погодитись на мир з Україною за певної умови. Але треба знати, чи готовий до цього лідер РФ Володимир Путін.

Про це розповів ексзаступник глави СБУ, почесний голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський в інтерв’ю OBOZ.UA.

"Безумовно, Росія піде на поступки тільки під тиском, коли вона буде змушена. Я не знаю, чи готовий до цього Путін, але Путін не вся Росія. Переконаний, що в Росії є і здорові сили", — каже генерал-лейтенант.

За його словами, багато соцопитувань показують, що зараз все більше росіян починають усвідомлювати безглуздість війни проти України. Відкрити очі на правду допомагають колосальні втрати особового складу та матеріальні збитки, яких зазнає РФ.

"Потрібна тільки вміла політика України – дипломатична, військова – консолідована з країнами Заходу і з іншими державами, які усвідомлюють загрози виникнення третьої світової війни чи ядерної війни. Людство повинно турбуватися про своє майбутнє", — каже експерт.

Він наголошує, що люди і досі не бачать тверезо тієї загрози, яку сьогодні для землі, для її населення становлять бойові дії. Йдеться і про екологічні, і про економічні наслідки.

"Треба роз’яснювати суспільству, що ця війна, окрім фашистських амбіцій з боку російської влади, нічого іншого для планети не несе", — пояснює Скіпальський.

Нагадаємо, що військовий експерт заявив про зацикленість Путіна на війні з Україною, порівнявши її, з одержимістю Адольфа Гітлера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО.