Трамп може розпочати перемовини щодо України на умовах Путіна, але від РФ потрібен один крок — ЗМІ

Навколо Дональда Трампа є люди, які дають йому поради щодо зовнішньої політики

Новообраний президент США Дональд Трамп може розпочати перемовини з Росією щодо закінчення війни в Україні на умовах Володимира Путіна, але при цьому він може вимагати у Кремля виконати одну умову.

Про це повідомляє The Guardian. За даними британської газети, це може статися лише в одному випадку, якщо Росія відмовиться від своїх контактів з Китаєм. Видання зазначає, що в оточенні Трампа є люди, які дають йому поради щодо зовнішньополітичних питань та відверто підтримують вищезгадану ідею.

Тим часом у Москві поки що не поспішають йти на жодні перемовини ні із Заходом, ні з Україною, зазначають журналісти.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

Хербст зазначив, що Путін добровільно не погодиться покинути територію України, а Трампу "доведеться зробити дуже велику роботу", щоб переконати його у протилежному.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини.