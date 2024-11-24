Трамп може розпочати перемовини щодо України на умовах Путіна, але від РФ потрібен один крок — ЗМІ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Навколо Дональда Трампа є люди, які дають йому поради щодо зовнішньої політики
Новообраний президент США Дональд Трамп може розпочати перемовини з Росією щодо закінчення війни в Україні на умовах Володимира Путіна, але при цьому він може вимагати у Кремля виконати одну умову.
Про це повідомляє The Guardian. За даними британської газети, це може статися лише в одному випадку, якщо Росія відмовиться від своїх контактів з Китаєм. Видання зазначає, що в оточенні Трампа є люди, які дають йому поради щодо зовнішньополітичних питань та відверто підтримують вищезгадану ідею.
Тим часом у Москві поки що не поспішають йти на жодні перемовини ні із Заходом, ні з Україною, зазначають журналісти.
Нагадаємо, колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.
Хербст зазначив, що Путін добровільно не погодиться покинути територію України, а Трампу "доведеться зробити дуже велику роботу", щоб переконати його у протилежному.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини.