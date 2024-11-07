Трампа чекає війна за Тайвань? Озвучено важливий прогноз

Трампу, ймовірно, доведеться мати справи з провокаціями КНР щодо Тайваню

Дональд Трамп, який нещодавно виграв вибори президента США, ймовірно, матиме справу не лише з вирішенням російсько-української війни, а й з багаторічним конфліктом між континентальним Китаєм і Тайванем.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу": Зустріч Трампа з реальністю: чого тепер Китаю, Ірану та КНДР чекати від США. Питання стримування КНР – єдина річ, яка реально об’єднує Республіканську та Демократичну партії США, тому у будь-якому випадку на Пекін чекало лише загострення боротьби з Вашингтоном.

Небезпечним питанням залишатимуться ситуація у Південнокитайському морі та навколо Тайваню, де Китай у наступні 4 роки буде перевіряти Дональда Трампа на міцність, проводячи провокації або навіть агресивні дії.

Новому президенту США доведеться зіткнутися з новою тайванською кризою, у випадку блокади китайськими ВМС Тайваню або створення карантинної зони навколо острову.

У Пекіні активно готуються до такого сценарію, модернізуючи флот, ракетні та десанті роди військ. Враховуючи ізоляціонізм Трампа і його небажання вступати у нові війни, виникає серйозне питання щодо того, чи будуть США готові у збройний спосіб захищати Тайвань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом може відбутися телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна.