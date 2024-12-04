Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич рассказал, как Пекин приглашает Трампа на разговор

Пас от товарища Си комраду Дональду. Китай запретил экспорт в США ряда редкоземельных элементов и сопутствующих товаров. Речь в первую очередь идёт о галлии, германии, сурьме.

Обоснование — это продукция двойного назначения. Что, в принципе, правда.

Галий — это оптика, ИК прицелы, ПНВ, оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.

Германий — ядерное оружие и полупроводники.

Сурьма — батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).

Китай — один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% германия и более 98% (!!!) очищенного галия (но по рудам и соединениям является импортёром)

США — один из крупнейших импортёров указанной триады.

Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьёзный вызов.

И тут интересно будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет — получаем режим "параллельного импорта" по-американски.

Но такой бан навряд ли продлиться долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.

Разговор значит будет. И на нём будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.

Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си. Ждать осталось недолго.

Источник: пост Тышкевича в Facebook.