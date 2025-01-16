Віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко спеціально для "Телеграфу" пояснив заяву першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, що Україна перейде з долара на євро як на головну курсоутворюючу валюту країни.

Це більше декларативна заява, яка окреслює перспективи на майбутнє. Конкретні строки цього переходу не вказані, і навряд чи взагалі відомі.

Зараз це ніяк не позначиться на економіці чи пересічних громадянах. Така заява спрямована на більш глибоку інтеграцію в економіку єврозони в контексті інтеграції України у ЄС.

Загалом, наразі, понад 70% світових розрахунків проходить у доларі, та його частка лише зростає. Долар основна резервна валюта у світі яка стабільно укріплюється відносно інших валют, в той час, як євро потроху втрачає свої позиції. Його доля в міжнародних розрахунках впала до 21% у 2024 році, з 36% у 2020-2022 році.

Та й курс євро за рік впав на 10% відносно долара протягом року. Я вважаю цю заяву більш політичною, як ще один крок на шляху до інтеграції у ЄС, економічного змісту у цьому наразі не має. Побачимо як і коли це буде реалізовано на практиці тоді і можна буде зробити висновки стосовно наслідків для економіки України в цілому.