Вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко специально для "Телеграфа" объяснил заявление первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, что Украина перейдет с доллара на евро как на главную курсообразующую валюту страны

Это большее декларативное заявление, которое очерчивает перспективы на будущее. Конкретные сроки этого перехода не указаны и вряд ли вообще известны.

Сейчас это никак не отразится на экономике или рядовых гражданах. Такое заявление направлено на более глубокую интеграцию в экономику еврозоны в контексте интеграции Украины в ЕС.

В целом, более 70% мировых расчетов проходит в долларе, и его доля только растет. Доллар основная резервная валюта в мире, которая стабильно укрепляется относительно других валют, в то время как евро понемногу теряет свои позиции. Его доля в международных расчетах упала до 21% в 2024 году, с 36% – в 2020-2022 году.

Да и курс евро за год упал на 10% по отношению к доллару в течение года. Я считаю это заявление более политическим, как еще один шаг на пути к интеграции в ЕС, экономического содержания в этом пока нет. Увидим, как и когда это будет реализовано на практике, тогда и можно будет сделать выводы о последствиях для экономики Украины в целом.