Військовий оглядач та блогер провів Аналіз поточної диспозиції сторін: позиції України, США та Росії у контексті можливих переговорів

Диспозиції сторін.

Для розуміння того, що відбувається, і нинішньої ситуації з позиціями кожної зі сторін, варто уточнити низку моментів, які й виллються в цілісну, а не розрізнену картину.

Перш за все — у США немає "плану миру". На сьогодні ні Дональд Трамп, ні будь-хто з його оточення не мають єдиного, злагодженого, робочого "плану миру" і не матимуть його в короткостроковій перспективі. Є ініціативи, часом надмірно хайопиві, але ніяк не план дій.

Далі. Заява Кіта Келлога про 180 днів, або півроку, мені сподобалася. Чим? Просто згадайте, про що я писав у прогнозі на 2025-й рік, особливо щодо першого півріччя, і все зрозумієте.

Не менш цікавими є розмови, що не припиняються, про те, чи буде місце України за переговорним столом. Ви серйозно ставите такі запитання? В України зараз найсильніша позиція в цьому процесі. І тут докладніше.

Позиція України зараз настільки сильна, що вона може поставити ультиматум США — будь-які зустрічі з російською стороною без спецпредставника від України вважаються нелегітимними, ми їх не визнаємо і не розглядаємо ухвалених рішень. І навіть якщо США про щось там зможуть домовитися з Росією, без нас, це не буде працювати, якщо ми це не приймемо. А ми, явно це не приймемо.

Хтось може сказати, а чи не занадто це безкомпромісно і чи не розлютить Дональда Трампа така позиція? Звичайно, розлютить, адже це ультиматум. А що він зробить у відповідь? Припинить допомогу Україні? Так ми вже воювали півроку без допомоги США завдяки республіканцям. На жаль, багато хто досі перебуває в глибокій прострації і не розуміє, що росія не здатна зараз воювати, так як у 2022, 2023 і навіть 2024-му! Вона воює вже не просто полокаційно, а хвилеподібно, тоді як СОУ тримають оборону на стабільному рівні.

Своєю чергою, США взагалі можуть вилетіти з переговорного процесу, як такі, що втратили довіру в Києва. Це буде серйозний ляпас Дональду Трампу, приниження від якого він ніколи не оговтається. Не кажучи вже про втрату перспективи видобутку ресурсів на українських родовищах, які йому просто так ніхто не подарує. Дональд Трамп без України може втратити набагато більше, ніж Україна без Дональда Трампа.

Україна може воювати без США, за допомогою Європи та інших партнерів, а ось Дональд Трамп без України буде опущеним у репутаційну калюжу. Причому, такий кидок через стегно побачать головні антагоністи США і всі ті, кому 47-й президент США неприємний як колега. Головне усвідомити цей факт і розуміти цю залежність Трампа від тієї ситуації, в яку він себе заводить.

Отже. Позиція України:

-Стабільна оборонна стратегія з досвідом ведення бойових дій без тривалої допомоги США;

-Незмінна, можливо, навіть зростаюча в перспективі допомога партнерів із Європи і не тільки;

-Курська область і, можливо, не тільки;

-Ресурси, яких так прагне Трамп, але які від нього віддаляються в міру відсутності конкретики щодо України;

-Відмова від посередництва США стане для Трампа глобальним репутаційним ударом. Про який MAGA можна говорити, коли тебе ніхто не поважає?

Позиція Росії:

-Виснажена армія, що слабшає, нездатна проводити масштабні наступальні кампанії, з нульовим оперативно-тактичним результатом після 2022 року і зростаючою неміччю, що перетікає в гостру кризу протягом 2025 року;

-Залежність від часових рамок, чим довше триває війна, тим більшим є виснаження ресурсів РВВ і самої Росії;

-Курська область, яка значно підрізає переговорну позицію Кремля і не єдине, що може трапитися на її ж території;

-Зростаючі в кількості та якості удари по Росії українськими засобами ураження.

То, власне, який тон розмови з американськими колегами, повинна буде обрати Україна, для того, щоб відстояти свою позицію?

Джерело – пост Олександра Коваленка у Фейсбук.