Зеленський назвав умову, за яких сяде за стіл для переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним лише після узгодження спільного плану завершення війни з США та Європейським Союзом. За його словами, цей план має містити чіткі гарантії безпеки для України.

Про це він сказав під час панелі Strategic Investment: The Future of US-Ukraine Security Cooperation на Мюнхенській конференції з безпеки. Зеленський підкреслив, що Україна не допустить повторення помилок минулого, коли агресор використовував переговори для затягування часу.

"Я зустрінуся з Путіним тільки після того, як у нас буде спільний план закінчення війни з Трампом та ЄС", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що не бачить сенсу у перемовинах із представниками російської влади, окрім безпосередньої зустрічі з Путіним.

Водночас він підкреслив, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на гарантіях безпеки України та всієї Європи. Зеленський також зазначив, що лише консолідована позиція США, ЄС та України може змусити Росію припинити агресію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії заявила, що наразі триває робота над членством України в Європейському Союзі.