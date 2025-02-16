Чи має Україна місце на переговорах з росіянами? У WSJ дізналися, що Рубіо сказав Сибізі

Вашингтон не має наміру утримувати Київ від переговорів і що це «було б нерозумно»

Американські чиновники намагалися запевнити Україну, що та сяде з Росією за стіл переговорів щодо завершення війни.

Про це пише The Wall Street Joutnal (WSJ). Наголошується, що це сталося після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не погодиться на мирну домовленість, нав’язану їй згори.

Дипломати, які були присутні на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, кажуть, що держсекретар США Марко Рубіо сказав своєму українському колезі Андрію Сибізі, що Вашингтон не має наміру утримувати Україну від переговорів і що це було б безглуздо.

Що було раніше

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог заявив, що представників Європи за столом переговорів України та Росії не буде. Він наголосив, що "нерозумно було б говорити", що в цьому процесі не буде України. Келлог наголосив, що Росія та Україна вестимуть прямі переговори, а США виступатимуть посередником.

Своєю чергою, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не матиме перемовників, які представлять її в Саудівській Аравії, де відбудуться переговори за участю США та Росії. За його словами, Росія не хоче переговорів, а хоче лише формальний переговорний стіл, на якому вона отримає кілька речей.

У матеріалі наголошується, що європейські чиновники вже почали готувати відповідь адміністрації Трампа. Вони стверджують, що європейські гроші знадобляться для посилення оборони та відновлення України.

Видання зауважило, що європейські союзники зазначили, що Білий дім хоче, щоб європейські війська допомагали забезпечити дотримання мирного договору, але жоден парламент на континенті не схвалить цей крок, якщо Європі не буде надано шансу допомогти у встановленні миру в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну не запрошували на переговори щодо завершення війни, які нібито мають відбутися найближчими днями між представниками США та Росії у Саудівській Аравії.