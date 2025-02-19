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Росія вимагає проведення виборів із однією метою. Є шанси не дожити до них - Олександра Матвійчук

Автор
Олександра Матвійчук
Дата публікації
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Автор
Росія і вибори в Україні Новина оновлена 19 лютого 2025, 09:27
Росія і вибори в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Правозахисниця каже, що наше завдання вигризти для країни реальні гарантії безпеки

Росія вимагає проведення виборів із однією метою. Зняти воєнний стан, демобілізувати українську армію, відкрити кордони. І тоді росіяни почнуть новий наступ, виправдовуючи це порушенням режиму припинення вогню з боку України.

Без гарантій безпеки є шанси не дожити до моменту, коли можна вже буде нести бюлетень до виборчої скриньки.

Тому наше завдання вигризти для країни реальні гарантії безпеки до, а не після. Зрештою, мова про майбутнє не тільки України, а всієї Європи.

Джерело — допис Олександри Матвійчук у Фейсбук.

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Теги:
#Вибори #Росія #Війна