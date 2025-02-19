Росія вимагає проведення виборів із однією метою. Є шанси не дожити до них - Олександра Матвійчук
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Правозахисниця каже, що наше завдання вигризти для країни реальні гарантії безпеки
Росія вимагає проведення виборів із однією метою. Зняти воєнний стан, демобілізувати українську армію, відкрити кордони. І тоді росіяни почнуть новий наступ, виправдовуючи це порушенням режиму припинення вогню з боку України.
Без гарантій безпеки є шанси не дожити до моменту, коли можна вже буде нести бюлетень до виборчої скриньки.
Тому наше завдання вигризти для країни реальні гарантії безпеки до, а не після. Зрештою, мова про майбутнє не тільки України, а всієї Європи.
Джерело — допис Олександри Матвійчук у Фейсбук.
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