Россия требует проведения выборов с одной целью. Есть шансы не дожить до них - Александра Матвийчук
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Правозащитница говорит, что наша задача выгрызть для страны реальные гарантии безопасности
Россия требует проведения выборов с одной целью. Снять военное положение, демобилизовать украинскую армию, открыть границу. И тогда россияне начнут новое наступление, оправдывая это нарушением режима прекращения огня со стороны Украины.
Без гарантий безопасности есть шансы не дожить до момента, когда уже можно будет нести бюллетень в избирательный ящик.
Поэтому наша задача выгрызть для страны реальные гарантии безопасности до, а не после. В конце концов речь о будущем не только Украины, а всей Европы.
Источник — сообщение Александры Матвийчук в Фейсбуке.
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