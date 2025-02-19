Правозащитница говорит, что наша задача выгрызть для страны реальные гарантии безопасности

Россия требует проведения выборов с одной целью. Снять военное положение, демобилизовать украинскую армию, открыть границу. И тогда россияне начнут новое наступление, оправдывая это нарушением режима прекращения огня со стороны Украины.

Без гарантий безопасности есть шансы не дожить до момента, когда уже можно будет нести бюллетень в избирательный ящик.

Поэтому наша задача выгрызть для страны реальные гарантии безопасности до, а не после. В конце концов речь о будущем не только Украины, а всей Европы.

Источник — сообщение Александры Матвийчук в Фейсбуке.