Зеленський дав "пораду" українцям, незадоволеним відсутністю виборів

Вибори в Україні зараз не можна проводити, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість проведення виборів у країні, а також розповів, що робити тим, хто незадоволений відсутністю виборів.

Відповідні заяви пролунали під час Мюнхенської безпекової конференції. Він наголосив, що українські громадяни "не хочуть проведення виборів в Україні, оскільки це призведе до окупації країни".

Він додав, що зараз Україна є "єдиним організмом, який здатний захищатись від російської агресії".

Водночас ті громадяни України, які через різні причини, незадоволені відсутністю виборів у країні, можуть відмовитися від громадянства України та вибрати громадянство інших країн.

"Йдеться зараз про майбутнє нашої країни. Я готовий говорити про вибори, але зараз українці не хочуть виборів. Нам потрібна єдність всередині країни. Якщо комусь щось не подобається, вони можуть обрати інше громадянство, якщо хочуть", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки розпочалася 14 лютого і триватиме до 16 лютого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним була набагато довшою, ніж із президентом України Володимиром Зеленським. Вся справа у рівні володіння англійською мовою двома президентами.