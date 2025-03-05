США перебувають у вкрай незручній позиції, щоб розпочинати торговельну війну з Китаєм, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Отже, те, що було очевидним і очікуваним, сталося – Дональд Трамп фактично оголосив економічну війну Китаю. При цьому зробив це вкрай невигідною для США диспозицією. І такий поспіх лише нашкодить самим США.

Для ДТ ніколи врегулювання війни в Україні не було метою №1, але без розв'язання цієї проблеми він не зміг би повноцінного протистояння з Китаєм. Причому оптимальним був би варіант силового примусу Росії до миру та капітуляції, щоб у Пекіна, не виникло й найменшої підозри, що США вже не ті. Але ДТ вибрав тактику лизоблюдства і плазування перед Путіним із найганебнішою та кричущою політикою тиску, стосовно союзника – України.

Станом на сьогодні рішення мирним шляхом війни в Україні не зрушило з мертвої точки ні на крок, а репутація США вже підірвана, авторитет захитався і затріщав. І цим ДТ намагатиметься залякати Пекін?

Крім того, США має гостру залежність за багатьма аспектами від імпорту особливих товарів, у тому числі й рідкісноземельних металів для своєї промисловості. Але розпочинати економічну війну з Китаєм не забезпечивши собі диверсифікацію поставок рідкісноземельних металів, як і розглядала угода з Україною, а навпаки, своїм хамством зірвати цю угоду – це верх тактичного планування та стратегічний геній у всій своїй красі.

І це тільки про РЗМ, а скільки інших категорій товарів США так і не диверсифікували, розуміючи до чого готуються. Своєю чергою, після першого економічного протистояння Пекін зробив висновки і зараз його економіка хоч і залежить від поставок з США та ЄС, але стійкіша, а банківська система стабілізована шляхом проведення заходів реорганізації та підвищення внутрішнього контролю зі збереженням гнучкості всієї системи.

У ході своєї першої каденції ДТ стримувався в необдуманих і імпульсивних рішеннях прагматичним і зваженим оточенням, у другій своїй каденції він оточений шістками, які не сміють йому суперечити, але і не здатними зробити хоч трохи слушну, корисну пораду.

У результаті низка некомпетентних, непрофесійних рішень, що викликають подив, розчарування, відвертий шок. З дня інавгурації ДТ вже можна скласти пристойне зведення правил на тему "Як робити не можна!" та зберегти настільною книгою для майбутніх президентів США, але хто ж видасть і покладе на стіл "Резолют"?

ДТ заводить США у темні віки. Девіз MAGA стане мемом на покоління вперед, як не можна робити. Але ми поки що спостерігаємо лише за початковим етапом саморуйнування, шляхом по якому ДТ веде США. Якщо, звісно, цим шляхом його хтось не зупинить. Зрозуміло, під "зупинить" я маю на увазі слушну пораду, а не калібр 12,7-мм, адже тоді на пост президента піде Джей Ді Венс, а це буде повною катастрофою для США.

Білий дім починає економічну війну з Китаєм 2.0 зовсім не до місця, невчасно, з більш слабкими стартовими позиціями. І якщо комусь може здатися, що це може призвести до фінансових втрат для США, то ви маєте рацію лише частково, оскільки найгіршим сценарієм для того, що відбувається, буде зовсім не провальний для Білого дому характер економічного протистояння, а виникнення зовсім іншого…

Джерело: пост Коваленка в Telegram