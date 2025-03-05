Коли у України можуть закінчитися ракети до Patriot через заборону Трампа: рахунок навіть не на місяці

Gотенційна втрата ППО Patriot є найбільшою проблемою для Сил оборони

Зупинка військової допомоги США Україні може призвести до того, що вже незабаром у ЗСУ закінчаться ракети до ЗРК Patriot. Це "цілком може мати руйнівні наслідки" для України.

Про це пише CNN. Журналісти припускають, що потенційна втрата ППО Patriot є найбільшою проблемою Сил оборони.

"Patriot — це вершки обладнання, яке постачається США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України", — йдеться у статті.

Вся річ у тому, як раніше зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що Patriot поки що єдина система, яка здатна боротися з російською балістикою.

У матеріалі вказується, що неясно, скільки ракет перебуває в запасах України й чи вже на шляху постачання зі США. Проте український чиновник повідомив CNN, що запаси ракет Patriot у Києві можуть закінчитись протягом кількох тижнів.

Зверніть увагу: чим Україна може захищати своє небо без США ви можете у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Якщо Patriot від США більше не буде: чим Україна зможе захистити небо ".

Раніше ми писали про те, як втрата розвідданих від США позначиться в Україні.