США находятся в крайне неудобной позиции, чтобы начинать торговую войну с Китаем, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Итак, то, что было очевидным и ожидаемым произошло – Дональд Трамп, фактически, объявил экономическую войну Китаю. При этом сделал это в крайне невыгодной для США диспозиции. И такая спешка только навредит самим же США.

Для ДТ никогда урегулирование войны в Украине не было целью №1, но без решения этой проблемы он бы не смог полноценное противостояние с Китаем. Причём, оптимальным был бы вариант силового принуждения России к миру и капитуляции, дабы у Пекина, не возникло и малейшего подозрения, что США уже не те. Но ДТ выбрал тактику лизоблюдства и примыкания перед Путиным с самой позорной и вопиющей политикой давления, по отношению к союзнику – Украине.

По состоянию на сегодня, решение мирным путём войны в Украине не сдвинулось с мёртвой точки ни на шаг, а репутация США уже подорвана, авторитет зашатался и затрещал. И этим ДТ будет пытаться запугать Пекин?

Кроме того, у США есть острая зависимость по многим аспектам от импорта особых товаров, в том числе и редкоземельных металлов для своей промышленности. Но начинать экономическую войну с Китаем не обеспечив себе диверсификацию поставок редкоземельных металлов, в качестве чего и рассматривалась сделка с Украиной, а наоборот, своим хамством сорвать эту сделку – это верх тактического планирования и стратегический гений во всей своей красе.

И это только о редкоземельных металлах, а сколько иных категорий товаров США так и не диверсифицировали, понимая к чему готовятся. В свою очередь, после первого экономического противостояния Пекин сделал выводы и сейчас его экономика хоть и зависима от поставок в США и ЕС, но более устойчива, а банковская система стабилизирована за счёт проведения мер реорганизации и повышения внутреннего контроля, с сохранением гибкости всей системы.

В ходе своей первой каденции ДТ сдерживался в необдуманных и импульсивных решениях прагматичным и взвешенным окружением, во второй своей каденции он окружён шестёрками, не смеющими ему перечить, но и не способными сделать хоть мало-мальски дельный, полезный совет.

В итоге, череда некомпетентных, непрофессиональных решений, вызывающих удивление, разочарование, откровенный шок. Со дня инаугурации ДТ уже можно составить приличный свод правил на тему "Как делать нельзя!" и сохранить настольной книгой для будущих президентов США, но кто же издаст и положит на стол "Резолют"?

ДТ заводит США в тёмные века. Девиз MAGA станет мемом на поколения вперёд, как делать нельзя. Но мы пока наблюдаем только за начальным этапом саморазрушения, по пути которого ДТ ведёт США. Если, конечно, на этом пути его кто-то не остановит. Разумеется, под "остановит" я подразумеваю дельный совет, а не калибр 12,7-мм, ведь тогда на пост президента взойдёт Джей Ди Венс, а это будет полной катастрофой для США.

Белый дом начинает экономическую войну с Китаем 2.0 совершенно не к месту, несвоевременно, с куда более слабыми стартовыми позициями. И если кому-то может показаться, что это может привести к финансовым потерям для США, то вы правы лишь частично, поскольку худшим сценарием для происходящего будет вовсе не провальный для Белого дома характер экономического противостояния, а возникновение совсем другого…

Источник: пост Коваленко в Telegram