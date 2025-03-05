Китай заявив про готовність до "будь-якої війни зі США" після дій Трампа

Китай відповів на мита Трампа

Китай готовий до війни із США. Так у Піднебесній відреагували на рішення Трампа обкласти китайські товари додатковими митами.

Про це заявляє посольство КНР у США. За словами китайських дипломатів, якщо США дійсно хочуть вирішити проблему фентанілу, то правильно проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних.

"Якщо США хочуть війни, чи то тарифної війни, чи тоторгової війни, чи війни будь-якого іншого типу, ми готові боротися до кінця", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари. Офіційною причиною такого кроку в Білому домі називають те, що Китай не зміг вжити заходів для припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, що є надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Америки. Китай вжив заходів у відповідь і ввів додаткові мита на імпорт зі США.

Раніше ми писали про те, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торгівельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю.