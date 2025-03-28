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Підписувати угоду про надра, яку пропонують США, не можна. І ось чому - Андрій Бродський

Автор
Андрій Бродський
Дата публікації
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Автор
Угода про надра Новина оновлена 28 березня 2025, 13:56
Угода про надра. Фото Колаж "Телеграфу"

Український підприємець, співвласник групи компаній Велта про підписання Угоди між США та Україною щодо надр

Що до нового варіанту угоди про надра.

Друзі, ви безумовно знаєте, що я займаюся безпосередньо надрокористуванням, високотехнологічною переробкою титанової сировини, маю нові проєкти в Україні та Сполучених Штатах. Тому мовчати не маю права. Я так відчуваю….

Я є багаторічним прихильником співпраці України та США та щиро вважаю наші країни природними союзниками. Також я є тим, хто вірить у магію обміну з нашими партнерами інвестиціями, технологіями, сировиною.

Це розвиток для України, це потрібно та вигідно Америці, та це є не аби якими шансами на мирне та безпечне життя після можливого і бажаного закінчення війни.

Але…

Але насамперед я громадянин України!

Я тут народився, живу, працюю, намагаюсь розвивати бізнес, допомагаю війську та нікуди не збираюся їхати. Зараз у неті почали ходити тексти з майбутньої угоди, яка нібито запропонована американською стороною. Якщо ці тексти правдиві, то вважаю підписувати таке неможливим!

По перше. У України немає ніякого боргу за допомогу у війні. Ні ЗОО мільярдів, ні 120, ні 20. І ми нікому нічого не повертаємо. Все, КРАПКА!

По друге. Створити Фонд Відродження України можна та необхідно. Джерела фінансування повинні бути сумісні, паритетні, як внески, так і керівництво.

Трете. Основні напрямки інвестицій Фонду мають бути-енергетика, атомна, зелена та трохи теплова. Видобуток та переробка корисних копалин, включаючи нафту, газ та мінеральні ресурси. Та і безумовно, військово-промисловий комплекс України.

Четверте. Я двома руками за співпрацю з DFC. Їх експертизу, фінансові можливості, досвід та особливо можливість страхування військових та політичних ризиків треба використовувати!

Ну і останнє. Я дуже сподіваюсь, що на переговорників з обох боків не дуже вплине піднятий хайп з приводу цієї можливої угоди. Цей хайп зараз вкрай не є своєчасним. Сподіваюсь на мудрість керівництва обох країн та на те, що угода все ж таки буде і буде вона справедливою та вигідною для України та Сполучених Штатів.

Джерело — допис Андрія Бродського у Facebook

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Теги:
#Угода #Надра #Корисні копалини #Андрій Бродський