Український підприємець, співвласник групи компаній Велта про підписання Угоди між США та Україною щодо надр

Що до нового варіанту угоди про надра.

Друзі, ви безумовно знаєте, що я займаюся безпосередньо надрокористуванням, високотехнологічною переробкою титанової сировини, маю нові проєкти в Україні та Сполучених Штатах. Тому мовчати не маю права. Я так відчуваю….

Я є багаторічним прихильником співпраці України та США та щиро вважаю наші країни природними союзниками. Також я є тим, хто вірить у магію обміну з нашими партнерами інвестиціями, технологіями, сировиною.

Це розвиток для України, це потрібно та вигідно Америці, та це є не аби якими шансами на мирне та безпечне життя після можливого і бажаного закінчення війни.

Але…

Але насамперед я громадянин України!

Я тут народився, живу, працюю, намагаюсь розвивати бізнес, допомагаю війську та нікуди не збираюся їхати. Зараз у неті почали ходити тексти з майбутньої угоди, яка нібито запропонована американською стороною. Якщо ці тексти правдиві, то вважаю підписувати таке неможливим!

По перше. У України немає ніякого боргу за допомогу у війні. Ні ЗОО мільярдів, ні 120, ні 20. І ми нікому нічого не повертаємо. Все, КРАПКА!

По друге. Створити Фонд Відродження України можна та необхідно. Джерела фінансування повинні бути сумісні, паритетні, як внески, так і керівництво.

Трете. Основні напрямки інвестицій Фонду мають бути-енергетика, атомна, зелена та трохи теплова. Видобуток та переробка корисних копалин, включаючи нафту, газ та мінеральні ресурси. Та і безумовно, військово-промисловий комплекс України.

Четверте. Я двома руками за співпрацю з DFC. Їх експертизу, фінансові можливості, досвід та особливо можливість страхування військових та політичних ризиків треба використовувати!

Ну і останнє. Я дуже сподіваюсь, що на переговорників з обох боків не дуже вплине піднятий хайп з приводу цієї можливої угоди. Цей хайп зараз вкрай не є своєчасним. Сподіваюсь на мудрість керівництва обох країн та на те, що угода все ж таки буде і буде вона справедливою та вигідною для України та Сполучених Штатів.

Джерело — допис Андрія Бродського у Facebook