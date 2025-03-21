США хоче розширити угоду про корисні копалини: подробиці від FT

Українські політики заявили, що готові до підписання угоди

Адміністрація президента США прагне знайти нові умови доступу до українських корисних копалин. В американському уряді наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною, тож через це варто розширити економічні вимоги до Києва.

Як повідомляє "The Financial Times", метою Вашингтона є положення про володіння та контроль спільного інвестиційного фонду.

Українські посадовці розповіли, що в рамках цієї угоди обговорюється також можливість розширення американської власності на інші економічні активи, зокрема українські атомні електростанції.

Дональд Трамп у Білому домі 20 березня заявив, що його країна планує підписати угоди про рідкоземельні копалини по всьому світу, проте в особливому фокусі є Україна.

"Ми дуже добре працюємо з Україною і Росією, і одна з речей, яку ми робимо, — це підписання угоди з Україною щодо рідкоземельних елементів найближчим часом", — сказав він, не надавши жодних подробиць.

Що відомо про плани Америки щодо ЗАЕС?

Під час телефонної розмови Трампа й Зеленського український політик наголосив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається українською власністю попри її окупацію.

Пізніше Зеленський додав, що не обговорював з американським лідером питання власності станції, проте чув про можливі плани США щодо її модернізації.

Високопосадовці з України, які безпосередньо беруть участь у перемовинах, зауважили, що адміністрація Трампа, ймовірно, працює над ширшою угодою.

Головною метою нині є припинення вогню та мирні ініціативи, проте партнерство в енергетиці та корисних копалинах все ще обговорюється. Зеленський спочатку хоче узгодити питання щодо видобутку, а потім розглядати інші американські інвестиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що угода зі США включає 2 етапи: рамкову домовленість і детальнішу угоду, яка має містити конкретні показники та пройти ратифікацію у Верховній Раді України. Зеленський наголосив, що Росія є однією з найбагатших за природними ресурсами країн, але не розвиває глибокий видобуток. Така заява прозвучала на тлі коментарів росіян про альтернативну угоду.

Водночас нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко сказав, що було б набагато гірше, якби Трамп взагалі не був зацікавлений в Україні. Крім того, видобувати стратегічні ресурси американські компанії зможуть лише після завершення війни.