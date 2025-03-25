Які рідкісноземельні копалини можуть видобувати компанії співвласника "АТБ" (відео)

Ліцензії на видобуток графіту мають декілька компаній

Україна входить до топ-10 країн із запасів графітових руд у світі. Наразі відомо про шість українських графітових родовищ. Проте спецдозволи на них мають чотири компанії, зокрема підприємця та співвласника однієї з найбільших українських корпорацій "АТБ-Маркет" Геннадія Буткевича.

Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus під назвою "Олігархи, втікачі та підозрювані: хто контролює стратегічні ресурси України". Зазначається, що йому належать дві з компаній, які мають спецдозвіл.

Йдеться про "Розвиток Побужжя" та "Українська постачальна група". До речі, решта двох компаній — це "Заваллівський графітовий комбінат" та "СПІС Україна", яка входить до складу турецької групи Onur Group.

Згідно з даними на сайті Youcontrol, Буткевич є кінцевим бенефіціаром компанії "Розвиток Побужжя". Її співвласниками зазначені Якименко Віталій та Настенко Олександр. Керівник – Місютинський Віталій.

У компанії "Українська постачальна група" кінцевим бенефіціаром також є Геннадій Буткевич. Співвласники — Якименко та Настенко. А керівником компанії вказано Сергія Трояна.

Геннадій Буткевич — що про нього відомо

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник корпорації "АТБ", а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проекти у секторах видобутку, переробки, енергоефективності, рітейлу та девелопменту.

Народився у Дніпрі 27 травня 1958 року.

Вищу освіту здобув у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті та розпочав кар’єру в міліції. Його напрямом була боротьба з організованою злочинністю.

Потім вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, вивчав право та економіку.

Якийсь час мав зв’язки з політикою. У період із 2006 по 2012 роки він був помічником народного депутата від "Партії регіонів".

Буткевич разом із Євгеном Єрмаковим та Віктором Карачуном стали власниками торгової компанії "Агротехбізнес", яка згодом перетворилася на "АТБ-Маркет".

Геннадій Буткевич. Фото: tes-pro.com.ua

Пізніше він став власником або увійшов у пайове володіння такими компаніями:

"М’ясна фабрика "Фаворит плюс";

"Кондитерська фабрика "Квітень";

ТОВ "Рітейл-Девелопмент";

спортивний клуб "Схід";

київський кінний клуб Equides.

У 2015 році Буткевич заснував компанію BGV Group Management, основною діяльністю якої є видобуток корисних копалин, нафти та газу.

Через деякий час став власником 83,4% компанії "Ядерна енергетична безпека України", а 2021 року компанія Буткевича "Трайдент Геоінвест Україна" придбала частку в концерні "Укрнафтінвест".

За даними ЗМІ, Буткевич інвестував у нерухомість у США, щоб будувати малі ядерні реактори.

У 2018 році ім’я власника АТБ потрапило до списків санкцій Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як утікач Дмитро Фірташ пов’язаний із видобутком рідкісноземельних металів в Україні.

Також ми повідомляли про те, хто має дозвіл на видобуток рідкісноземельних металів в Україні.