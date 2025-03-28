Загроза для суверенітету: в Україні занепокоєні новими умовами США в угоді про копалини

Один з українських чиновників прямо сказав, що угода "несправедлива" та виглядає, як "грабіжництво"

Нова угода щодо контролю США над критично важливими корисними копалинами та енергетичними активами України викликала в українського уряду велике занепокоєння. США хочуть отримати все, натомість не даючи Україні нічого, що серйозно роздратувало Київ: в документі немає навіть натяку на гарантії безпеки, проте є численні вимоги – про що вже писав український нардеп Ярослав Железняк.

Про це пише видання Financial Times. Журналісти ознайомилися з новим проєктом угоди, який отримала Україна від представників США та підтверджують, що цей документ майже не має нічого спільного із тим варіантом, який Україна готова була підписувати у лютому.

Українські високопосадові особи, з якими поговорило видання, кажуть, що занепокоєні. Нову угоду в Києві вже розцінили, як таку, що може підірвати суверенітет України та завдати шкоди її економіці, оскільки прибутки будуть виводитися за кордон, а країна фактично потрапить у кабальну залежність від США. Попри те, що Вашингтон вимагає термінового ухвалення саме цієї редакції угоди, в Україні не збираються її підписувати, а планують обговорити, вивчити, та внести власні правки. Один з українських чиновників прямо сказав, що угода "несправедлива" та виглядає, як "грабіжництво".

Адміністрація президента США планує за рахунок цієї угоди взяти під контроль усі українські мінеральні ресурси, в тому числі нафту, газ та ключові енергетичні активи. США вимагають створити спеціальний "інвестиційний фонд", доходи від якого нібито будуть розподілятися між країнами (проте насправді майже все забиратимуть Сполучені Штати). При цьому в наглядовій раді, яка буде контролювати фонд, три з п'яти місць отримають американці, що фактично надасть Вашингтону право вето.

При цьому в проєкті сказано, що "внески Сполучених Штатів після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році" будуть вважатися частиною цього фонду. Проте уся військова та фінансова допомога, яку надавали Україні за часів адміністрації Байдена, надавалася або у вигляді грантів, або у вигляді безповоротної допомоги, або у вигляді кредитів під чіткі гарантії за терміни повернення. Видання робить висновок, що Україна, скоріше за все, не погодиться на нову редакцію угоди попри заяви міністра США Скотта Бессента, який припускав, що документ підпишуть "наступного тижня".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що угода зі США включає 2 етапи: рамкову домовленість і детальнішу угоду, яка має містити конкретні показники та пройти ратифікацію у Верховній Раді України. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія є однією з найбагатших за природними ресурсами країн, але не розвиває глибокий видобуток. Така заява прозвучала на тлі коментарів росіян про альтернативну угоду.

Водночас нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко сказав, що було б набагато гірше, якби Трамп взагалі не був зацікавлений в Україні. Крім того, видобувати стратегічні ресурси американські компанії зможуть лише після завершення війни.