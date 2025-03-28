Подписывать соглашение о недрах, которые предлагают США, нельзя. И вот почему

Украинский предприниматель, совладелец группы компаний Велта о подписании соглашения между США и Украиной относительно недр

Что касается нового варианта соглашения о недрах.

Друзья, вы безусловно знаете, что я занимаюсь непосредственно недропользованием, высокотехнологичной переработкой титанового сырья, есть новые проекты в Украине и Соединенных Штатах. Поэтому молчать не имею права. Я так чувствую…

Я являюсь многолетним сторонником сотрудничества Украины и США и искренне считаю наши страны природными союзниками. Также я являюсь тем, кто верит в магию обмена с нашими партнерами инвестициями, технологиями, сырьем.

Это развитие для Украины, это нужно и выгодно Америке, и это не только шансы на мирную и безопасную жизнь после возможного и желаемого окончания войны.

Но…

Но прежде всего я гражданин Украины!

Я здесь родился, живу, работаю, пытаюсь развивать бизнес, помогаю войску и никуда не собираюсь уезжать. Сейчас в нете начали ходить тексты из предстоящего соглашения, якобы предложенного американской стороной. Если эти тексты правдивы, то считаю подписывать такое невозможно!

Во-первых. У Украины нет никакого долга за помощь в войне. Ни ЗОО миллиардов, ни 120, ни 20. И мы никому ничего не возвращаем. Все, Точка!

Во вторых. Создать Фонд Возрождения Украины можно и нужно. Источники финансирования должны быть совместимы, паритетны как взносы, так и руководство.

Третье. Основные направления инвестиций Фонда должны быть: энергетика, атомная, зеленая и немного тепловая. Добыча и переработка полезных ископаемых, включая нефть, газ и минеральные ресурсы. Да и, безусловно, военно-промышленный комплекс Украины.

Четвертое. Я обеими руками за сотрудничество с DFC. Их экспертизу, финансовые возможности, опыт и особенно возможность страхования военных и политических рисков следует использовать!

Ну и последнее. Я очень надеюсь, что на переговорщиков по обе стороны не очень повлияет поднятый хайп по поводу этого возможного соглашения. Этот хайп сейчас крайне несвоевременный. Надеюсь на мудрость руководства обеих стран и на то, что соглашение все же будет и будет справедливым и выгодным для Украины и Соединенных Штатов.

Источник — сообщение Андрея Бродского в Facebook